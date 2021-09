Antoine DENIS

Antoine, 24 ans, Ingénieur en Télécommunications et Réseaux spécialisé dans le développement des systèmes de communication micro-onde.

Techniques de communications numériques, électrodynamique quantique, systèmes de corrections d'erreurs,propagations et systèmes radars font parties des domaines qui m’intéresses au plus haut point. Je possède les bases requises à la compréhension des systèmes reposants sur ces spécialités. Cependant, J'aimerais par la suite faire partie d'une équipe travaillant sur ces technologies. Cela afin de pouvoir transformer mes connaissances techniques en compétences techniques. Mon objectif à terme: devenir docteur dans le domaine des communications numériques.



J'effectue actuellement une thèse reposant sur les techniques de dépôt ionique à haute précision sur matériaux micro-onde. l'objectif : concevoir de nouveau matériaux permettant le développement de nouveaux procédés technologiques.



Je suis également passionnée de rugby. Cela fait maintenant 15 ans que je pratique cette discipline en compétition. J'aime ce sport pour les valeurs et l’énergie qu'il transmet. Persévérance, respect, cohésion d'équipe, amour du travail bien fait, dynamisme et j'en oubli, sont autant de qualités qui font de ce sport, ma passion.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Télécommunications

Electronique analogique

Electronique numérique

Python

Linux

Java

Microsoft Windows Server

Réseau mobile

VHDL

Architecture réseau Internet

Optique

Antennes et propagation

SQL

Téléphonie sur IP

Ansoft designer

Administration système

VBScript