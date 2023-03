Antoine DEROUINEAU

Directeur artistique, chargé de projets web dans l'agence Imag'in Production, co-gérant et directeur associé.

Chez Imag'in Productions se croisent 2 pôles d'activités: web agency et production audiovisuel (spot pub, bilboard, film instit, programmes courts). http://www.imagin.nc



Ma précédente expérience de graphiste freelance m'a permis d'enrichir mes compétences sur différents axes: management, créativité et réactivité, qualité d'exécution: d'abord dans le design graphique et les maquettes print, puis vers des projets web et de motion design, qui m'ont amené vers davantage de technique (xhtml et CSS, Flash et action script, animation graphique, After Effect, Combustion). http://www.lafourmi-freelance.com



Mes études en Art m'ont menés de la peinture aux installations, puis aux projets pluri-disciplinaire, avec le collectif Parallax Lab:

Conception et édition d' Livre/CD sur la musique électronique, installation et scénographie, projets multimédia, design interactif auquel se mêlait son et écriture.



Mes compétences :

Art

Art director

Audiovisuel

Création

Création graphique

Design

Design Graphic

Design web

Digital

Direction artistique

DIRECTOR

Graphic designer

Manager

Marketing

Microsoft Project

Motion

Motion Design

Production

Web

Web design

Web marketing

Web Project Manager

Design graphique

Webmarketing