Antoine DOUCHE

Expert en ingénierie dans le domaine du cycle de l'eau doté d'une excellente maîtrise des théories hydrauliques, des travaux spéciaux ainsi que des méthodes de modélisation numérique, je suis compétent sur l'ensemble du processus de mise en oeuvre des opérations de travaux, du diagnostic à l'exécution en passant par l'élaboration et le suivi de programmes pluriannuels.



Spécialiste de la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales et du ruissellement urbain, je dispose de solides connaissances en géologie et hydrogéologie, tant liées à l'hydraulique urbaine qu'au génie civil, ainsi que d'une expertise globale dans de nombreux domaines de l'environnement.



J'ai également une très bonne expérience de la maîtrise d'oeuvre de travaux en milieu urbain contraint.



Membre de l'Association des Hydrogéologues des Services Publics (AHSP)

Membre de l'Association Internationale d'Hydrogéologie (AIH)

Membre de la société Géologique de France (SGF)



Mes compétences :



Hydrogéologie et Géologie - Hydraulique urbaine et fluviale - Hydraulique en charge - Hydrologie - Modélisation des écoulements



Pollution et qualité des eaux - Gestion des R.U.T.P - Réglementation Environnementale



S.I.G



Maîtrise d'oeuvre de travaux - Commande Publique