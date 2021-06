Aurélie PAQUIER

Bonjour et bienvenue sur ma page.



Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon parcours, je dispose de 18 années d'expériences professionnelles acquises au sein de bureaux d'études et de conseils. J'exerce des fonctions de Directrice de projet et je suis plus particulièrement en charge de projets transverses d'application et de mise en oeuvre des politiques publiques en matière de gestion de la ressource en eau et de l'environnement. Ce cadre m'a permis de m'investir tout au long de ma carrière sur des thématiques diverses et variées (hydrogéologie, eau potable, hydraulique, assainissement, risques industriels, risques naturels, énergies renouvelables, déchets, environnement réglementaire).



Mes fonctions me conduisent à prendre en charge en parfaite autonomie les projets qui me sont confiés, tant sur les plans techniques, qu’administratifs, relationnels ou financiers, depuis le montage d’équipes projets, le pilotage, l’animation…, jusqu’au rendu de livrables aux clients, dans le respect des coûts, des délais et de la qualité.



GESTION TECHNIQUE :

- Réponse aux appels d'offre publics et privés

- Montage et animation d'équipes projet

- Réalisation, pilotage, coordination des études techniques et réglementaires

- Assistance à maîtrise d'ouvrage, rédaction des pièces techniques de marchés (CCTP, BPU, DQE), analyse des offres, suivi de travaux

- Réalisation de rapports techniques, notes, synthèses

- Relation client, animation de réunions

- Communication et concertation auprès du public, des élus, des collectivités territoriales, des partenaires institutionnels et financiers, des associations...)

- Maîtrise de la réglementation française et européenne dans le domaine de l'environnement

- Veille technique et réglementaire

- Cartographie, SIG, terrain, mesures, prélèvements...



GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :

- Très bonne connaissance des marchés publics, de l'environnement territorial et de son fonctionnement

- Lancement et suivi des études et travaux réalisés par des prestataires externes (bureaux d'études, experts, laboratoires, entreprises...)

- Gestion contractuelle et financières des sous-traitants et des fournisseurs

- Etablissement des plannings et des plans de charge

- Elaboration et suivi des budgets

- Suivi et validation de la facturation

- Reporting auprès de la direction

- Recherche de financements

- Contrôle des résultats et de la qualité des prestations

- Respect des procédures qualité



Aurélie PAQUIER



Mes compétences :

Cartographie SIG

Energie éolienne

Eaux pluviales

Métrologie

Hydrologie

Géothermie

Réglementation ICPE

Energies renouvelables

Gestion de la relation client

Eau et assainissement

Gestion de projet

Diagnostic environnemental

Hydrogéologie

Gestion des risques industriels

Enquêtes de terrain

Loi sur l'eau

Risques naturels

Eau potable

Géologie

Environnement