Jean-François VANHECKE

Ma formation initiale m’a permis d’acquérir un spectre de connaissances très large pour la gestion de l’eau.

Mes expériences professionnelles ont développé mes compétences liées à l’assainissement

Ainsi, mon profil polyvalent me permet d’être performant dans les domaines de l’exploitation ou de la conception d’unités de transport et de traitement d’eaux.

Enfin mon caractère modeste et serieux est apprécié de mes collaborateurs.



Mes compétences :

AutoCAD

Gestion de projet

Environnement

Epanet

Traitement des eaux

Cartographie SIG

Outils d'analyse spaciale

Conseil

Management

Exploitation assainissement

Hydrogéologie

Synthèse rédactionnelle

Animation d'équipe

Négociation commerciale

Animation de réunions

Note de synthèse

Capacités oratoires

Relationnel

Relations commerciales

Électromécanique