Emmanuelle SALGUES (CANCEL)

Après une formation d’Ingénieur Géologue, je me suis spécialisée en Gestion des Ressources en Eau (hydrogéologie - environnement). J’ai travaillé sur des études d’impact environnemental, des projets d'aménagement et de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).



Ma carrière orientée vers l’international m’a permis de travailler avec des équipes de cultures différentes sur des problématiques et des milieux très variés (Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Moyen-Orient, …) mettant à profit mes qualités d’adaptation.



J'aime être un actrice impliquée dans des projets de natures diverses mais toujours en lien avec les ressources en eau et je m'y investis pleinement.



Mes compétences :

Hydrogéologie

Environnement

Géologie

Ingénierie

Base données

SIG

AutoCAD

Microsoft Access