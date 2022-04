Alexandre DAUMESNIL

IMG est un bureau d'étude de géophysique.



Nos domaines d’intervention se situent dans le cadre d’études géotechniques terrestres (toutes méthodes géophysiques), géophysiques marines (bathymétrie, sonar, sismique), géologiques et hydrogéologiques (captage, et périmètre de protection, pollution) les risques naturels (étude glissement de terrain, cavités, risques sismiques), auscultation non destructives des ouvrages, diagraphies.



Notre bureau d'étude est une filiale du groupe Hydrogéotechnique (250 personnes, 1er entreprise de géotechnique française indépendante).



Mes compétences :

Géologie

Geology

Risques naturels

Géophysique

Géotechnique

Géologue

Hydrogéologie

Génie civil

Béton