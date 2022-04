Antoine DURAND

Passionné de robotique et adhérent au mouvement DIY et aux technologies open-source, je suis récemment diplômé de l'ISTIA (Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur d'Angers), option Automatique et Génie Informatique.



Cette formation, couplée à un DUT GEII (Génie Électronique et Informatique Industrielle) m'a permis d’acquérir de solides compétences dans le domaine de l'informatique embarquée. En parallèle de ma dernière année, j'ai également réalisé un master me permettant d'élargir mes compétences.



Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur en informatique embarquée ou en informatique de gestion.



Mes compétences :

Langages C/C++

C#

Python

Bash script

Linux/UNIX

Java EE

Makefile

UML/OMT

Python Programming

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

ZigBee

XHTML

Spring Framework

MySQL

Hibernate

HTML

GNU

Bash