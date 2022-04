Antoine DURAND

Passionné depuis bien des années par la langue anglaise et la culture anglo-saxonne j'ai donc tout naturellement entrepris des études d'anglais.



Ces dernières m'ont fait découvrir d'autres domaines fort passionnants comme la linguistique ou les études de genre.

En outre, j'ai pu me perfectionner dans un domaine qui m'a toujours passionné, la traduction.

C'est ainsi qu'après quelques temps de flottement et autres incertitudes, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de devenir traducteur.



Mes domaines de prédilection sont l'informatique (domaine qui m'intéresse fortement depuis que je suis adolescent) et la technologie en général (et les anglicismes y sont légion!) ainsi que les arts, particulièrement la musique (je suis passionné de musique depuis tout petit), la photographie (je suis également photographe amateur depuis tout petit) et globalement les art picturaux.



Mes compétences :

Lecture rapide

Traduction anglais français

Internet

Informatique