Antoine DURIER

Diplômé d'une formation d'ingénieur en alternance, mes expériences se concentrent dans deux domaines que sont l'automatisme et la qualification/validation orienté automatisme.

Je recherche donc un poste en automatisme avec des composantes de tests et validation de façon à pouvoir mettre en œuvre mes connaissances et les confirmer. Je privilégierai un poste orienté vers l'international.

Une composante informatique industrielle m'intéresserait aussi de façon à pouvoir mettre en place des systèmes SNCC complémentaires.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Matlab

Java

HTML

C++

Automates programmables SIEMENS

qualification/ validation QI/QO, FAT/SAT

GAMP