Thierry SAVOI

" Chercher, accompagner et révéler vos talents ! "



Depuis 1991, RH Triumvirat Conseil, implanté à Ecully près de Lyon, s'est développé dans les métiers des Ressources Humaines, avec comme premier objectif la proximité avec nos clients, entreprises et candidats.



Nous avons acquis un savoir-faire unique dans le recrutement, la formation et le bilan de compétences. Nous sommes soucieux d'apporter à nos clients une écoute active, afin d'optimiser la définition de leurs besoins et de garantir la réussite de nos missions. Nous développons avec chacun de nos clients une véritable relation de confiance, ce qui garantit la pérennité de notre partenariat.



La société vous aide à trouver votre voie et ce dans tous les corps de métier. Nos professionnels vous aident à évaluer vos talents à travers un centre de bilans de compétences, un coaching professionnel et une gestion de carrière.



Nous vous conseillons et vous garantissons une adaptabilité, réactivité et flexibilité en adaptant les ressources nécessaires pour chaque mission.