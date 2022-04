Http://www.pole3d.net



Après une carrière commerciale bien remplie dans les secteurs de la bureautique, l'informatique et la reprographie, à 40 ans l'envie de découvrir de nouveaux domaines s'est révélée.



Plusieurs choix étaient alors envisageables et c'est vers le " VASTE MONDE DE LA 3D ", alors en pleine éclosion, que ma curiosité m'a poussé.

J'ai donc réalisé une étude de marché approfondie et à la conclusion, décidé de fonder une Ecole Privée Spécialisée dans l'INFOGRAPHIE (2D, 3D, ANIMATION, FX, JEUX VIDEO, DESIGN...)



Elle s'appellera, PÔLE IIID Ecole Supérieure d'Infographie et s'implantera à EUROTELEPORT dans une ancienne usine textile. Ce bâtiment mythique a été complétement réhabilitée, il accueille aussi les Archives Nationales du Monde du Travail dépendant du Ministère de la Culture et plusieurs entreprises privées spécialisées dans le domaine de la communication.



Ce type d'enseignement manquait singulièrement dans la Région Nord Pas-De-Calais, et à fortiori dans la Métropôle Lilloise.



Au regard d'un projet aussi ambitieux, les difficultés ont rapidement commencé, tant sur les moyens humains, administratifs, techniques que financiers.

Le relationnel acquis durant ces années et une ténacité mise à rude épreuve m'ont permis de gravir les premières marches.



L'école rentre aujourd'hui dans sa neuvième année; l'engouement constant et croissant me démontre que cette entreprise est loin d'être terminée. Pour cela je compte sur mon infatigable détermination ainsi qu'à l'engagement, l'entousiasme et le professionnalisme qui caractérisent mes collaborateurs afin que PÔLE IIID soit reconnue par les leaders des Industries 2D, 3D et continue à se hisser parmi les meilleures écoles Nationales et/ou Internationales .



Bien à vous,



Antoine Durieu



Fondateur et Directeur Général de PÔLE IIID



