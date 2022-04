Antoine DUTENDAS

Diplômé de l'EFAP de Lille en Juin 2014, je suis entré chez Netcom Group en tant que Responsable Marketing & Communication au même moment.

Avec mon équipe, je suis en charge de toute la partie communication interne et externe de la société Netcom Group. Des supports de communication et publicitaires (plaquettes, kakémonos, agendas, cartes de visite, blocs-notes, stylos,...) à la gestion des réclamations clients en passant par la création d'une Newsletter mensuelle, d'un journal interne d'entreprise, d'événements d'entreprises (voyages, jeux, remises de prix), d'un Espace Client sur le Site internet de la société ou encore de campagnes de témoignages clients écrits et vidéos. Je gère aussi la partie communication web de Netcom Group à travers ses réseaux sociaux, son Site Internet et son Blog.



Je m'occupe également de la partie Marketing de la société Netcom Group avec la création des offres commerciales, du packaging produits, des challenges commerciaux, des campagnes de fidélisation clients notamment et le lancement de la vente en ligne de produits et services Netcom.



Il m'arrive également régulièrement de réaliser des entretiens de recrutement lors de salons de l'Emploi.



Mes compétences :

Veille internet

Supports de communication

Microsoft Office

Communication interne

Communication externe

Final Cut Studio

Adobe Illustrator CS6

Marketing produit

Webmarketing

Communication

Marketing