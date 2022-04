Antoine DUVILLIER

Développeur Front-End senior, passionné par les nouvelles technologies multimédia, aguerri par 4 ans d'expérience au sein d'agences web , je mets à contribution mes compétences techniques acquises mais aussi récentes.



Actuellement, en tant que développeur Front End Senior chez Viadeo, je collabore régulièrement auprès de designers, d'architectes de l'information, d'ingénieurs Back-end et Front- End, Chef de produit, afin de réaliser des applications web innovantes, fonctionnelles et pertinentes.



- Expertise intégration Cross-Browser

- Expertise CSS, LESS CSS, JavaScript, JSON et DOM

- Maîtrise d'Ajax et des librairies JavaScript (jQuery, Prototype)

- Respects des standards du web W3C

- Expérience Javascript MVC framework (tetra Js)

- Expérience environnement Java EE / Tiles / Spring / SVN

- Expérience SEO

- Expérience HTML5

- Expérience template CMS (modx,Drupal)

- Respect des engagements (cahier des charges, délais, qualité)

- In progress : Tetra.js, Node.js, backbone.js, jQuery Mobile



Site web : in progress...

Twitter : http://twitter.com/ #!/DuvillierA



Mes compétences :

AJAX

HTML

SEO

JQuery

CSS 2 & 3

JavaScript/Ajax/JSON

Node.js

Git

SASS

Grunt

Less

Ember.js