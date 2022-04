Benoit RIVOIRE

Après un cursus universitaire dans l'informatique et les systèmes collaboratifs, j'ai intégré une SSI en tant que stagiaire puis évolué comme ingénieur d'étude dans une équipe de recherche et développement sur un progiciel web de gestion des temps.

Au fil des années, j'ai acquis une forte expertise en java J2EE et dans les technologies liées au web.

D'esprit curieux, je m'intéresse de près à tout ce qui touche au web et à la mobilité.



Mes compétences :

J2EE

JavaScript

Java

jQuery

Informatique