Antoine ELZIÈRE

Principales expériences professionnelles



( 2015 - 2016 ) Concepteur & réalisateur du magazine Destination CUBA

http://doc.elziere.org/Dest.CUBA-1/index.html

http://doc.elziere.org/Dest.CUBA-2/index.html



( 2011 - 2012 ) - DA du journal éco de Côte d'Ivoire NEW&CO :

http://doc.elziere.org/NEW&co-N°1.pdf



( 2009-2011 )

-Indépendant affilié à la Maison des Artistes

Studio Indigo

http://indigo-mag.blogspot.com

Réalisation de sites web, blogs, Web-Reportages.

www.tourismexpos.com /Array /Array ...

Partenaire des salons du Mondial du Tourisme, le MAP et Destinations Nature.





( 2007-2009 )

- Directeur Artistique et de la Rédaction du magazine « VOYAGES plus »



Société CP Éditons. Magazine gratuit, consacré à la promotion touristique

diffusé en Agence de Voyages. http://voyagesplus.blogspot.fr/

Direction artistique, Direction P.A.O./Prépress, Direction de la Rédaction

http://indigo-mag.blogspot.com



( 2004-2006 )

- Co-fondateur et directeur de la société Indigo Édition Internationales

Réalisation et lancement - fin 2004 - du premier magazine haut de gamme gratuit :

« INDIGO, le magazine des autres voyages », consacré à la promotion touristique.

Direction artistique, Direction P.A.O./Prépresse, Direction commerciale

http://www.nxtbook.fr/newpress/indigo/indigomag09/index.php?bm=maximized



( 1990–2002 )

- Directeur de la SNEP société spécialisée dans la Promotion Touristique

Côte d’Ivoire. Fournisseur du Ministère du Tourisme de la République de Côte d'Ivoire.

Société Nouvelle d'Edition Publicitaire - Abidjan

Réalisation du magazine officiel de promotion touristique de la RCI :

«Visions de Côte d’Ivoire » distribué dans les hôtels Accor et sur Air Afrique.

http://static.flickr.com/115/303409409_db108646c2_b.jpg

Réalisation du Guide de poche de la Restauration et des Loisirs « Abidjan Gourmand »



+ d'infos :

www.elziere.org



Mes compétences :

Web

Maquettiste

Dessinateur

PAO

Graphiste

Journaliste

Conception multimédia

PC Hardware

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign