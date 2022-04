Www.aeole.biz



Antoine Eole est compositeur, musicien, sound designer, créateur de musiques à l’image, fondateur et membre du groupe « Pilöt ». (www.pilot-the-band.com)



Il joue du piano et de la guitare, maîtrise la musique assistée par ordinateur. Il a suivi des cours particuliers de composition et d’arrangement chez Michel Devy et suivi une formation d'ingénieur du son à l'ISTS Paris.



Il compose depuis 10 ans pour l’audiovisuel, la télévision, le théâtre via sa structure Aeole studio.

Toutes ses références sont disponibles sur le siteArray





Aeole se développe sur 3 axes autour de la musique et du son.



- La composition de musiques originales et d’habillage pour la télévision, la publicité, l’institutionnel, le disque.



- La réalisation de bandes son, bruitages, sound design pour l’audiovisuel (télé, documentaire, métrage, institutionnel)



- Et enfin l’enregistrement studio musique, prise de voix, mixage pour le disque et l’audiovisuel.



Mes compétences :

Sound design

Ingénieur du son

Musique