Antoine EZANNO

Diplômé d’un BTS Domotique Immotique ou j’ai acquis de nombreuses connaissances technique dans le domaine de la thermique du bâtiment, de l’électronique, de l’électricité, la sécurité incendie et du marketing. Egalement diplômé d’une Licence de Maintenance et Sécurité Immobilière à l’université d’Angers où j’ai acquis des compétences dans le génie civil, la pathologie du bâtiment ainsi que la sécurité du bâtiment, etc.



La licence m’a offert l’opportunité d’effectuer un stage au sein du service technique de la Mairie de Guidel. Ayant travaillé en tant que assistant au directeur des services techniques, j’ai eu l’occasion de réaliser diverses missions tel que la création de fiche d’identité des installations techniques de la commune, l’établissement d’un programme pluriannuel, la gestion des contrats de maintenance, etc.



Ce Master me donne la possibilité d’accomplir un stage débutant en Mars 2016 pour une durée de 4 à 6 mois.



Je suis de nature dynamique et sérieuse, j’ai le goût des initiatives et des responsabilités que j’ai acquis lors de mes différentes expériences professionnelles.



N'hésitez pas à me contacter si vous en souhaiter en savoir plus sur mes compétences.



Mes compétences :

Connaissances sur la norme ISO 50001

Habilitable H0+B0+BS