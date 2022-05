Romain HELLEGOUARCH

Actuellement étudiant en seconde année du Master Maintenance Immobilière et Sécurité spécialisation Maintenance et Exploitation de Patrimoine Immobilier de l’ISTIA, l’école d’ingénieurs de l’Université d’Angers.



M’intéressant au respect des réglementations, de la sécurité et du bien-être des occupants dans un bâtiment, je souhaite orienter mon projet professionnel dans la gestion technique de bâtiment de type ERP, logement ou bureau.



Mes compétences :

Gestion de projet

Technique : RT, Norme, Installation...

Autres : Travail en équipe, Pénibilité

Informatique : Office, Gantt, Autocad...