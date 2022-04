Antoine FALLIGAN

Venant de terminer mes études au sein de l'Institut de l'Internet et du Multimédia et futur détenteur d'un diplôme de niveau 1 de "Manager de la communication numérique", je suis désormais disponible en tant que chef de projet digital junior.



Ayant travaillé sur des projets très variés au cours de mes études et de mes stages, allant du projet de maquette print à la gestion de mise à jour d'audioguide multimédia en passant par des projets vidéos, j'ai acquis une première série d'expérience formatrice dans la gestion de projet, me permettant de développer un bon sens de l'organisation et de l'anticipation auquel j'associe une compétence dans le domaine graphique pour mener à bien les projets qui me sont confiés. De plus, cela m'a aussi permis de développer un esprit curieux, cherchant à tester de nouveaux concepts et à évoluer pour suivre les avancées technologiques.



Spécialisations : Gestion de projet, relation client, planning, gestion d'équipe, Photoshop, Illustrator, Indesign, QuarkXpress, After Effects, Final Cut Pro, Wordpress.



Mes compétences :

Graphisme

Gestion de projet

Planification