Emanuelle FALLIGAN

Je suis psychologue depuis 16 ans. J'ai travaillé auprès d'un public de personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux, de maladie mentales (enfants, adolescents et adultes), et je travaille actuellement auprès de personnes âgées et en situation de coma. J'ai mené des actions de formation intra institutionnelle ou en ifsi.

J'ai une activité libérale en cabinet privé.

Vous pouvez consulter mon site http://psychologue-sarrebourg.fr



Mes compétences :

Psychologue

Psychologue clinicienne

Validation

psychothérapeute