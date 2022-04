Antoine FAYARD

MON PARCOURS :



« Après un master 2 en développement touristique, j’ai commencé ma carrière en 2003 chez Cartedhote.net (Eolas groupe Business&Decision) comme consultant en nouvelles technologie pour les collectivités et les Offices de Tourisme.



En 2006 je rejoins la SSII Soprane, sur un poste d’animateur du pôle tourisme pour des clients logiciel et web. Je fais l’interface entre les utilisateurs et les équipes techniques.



En 2008, je suis un des fondateurs et dirigeants du pure-player Snowresa.com, agence de voyage en ligne spécialiste des séjours au ski. Je coordonne les développements web, les opérations de webmarketing, l’équipe de réservation et les comités de direction



En 2012, j'intègre e-Liberty Services (ex BeMore France) pour développer les services digitaux proposés aux exploitants de remontées mécaniques (100 stations et France, Suisse, Espagne), avec comme objectif l'optimisation des interfaces de vente en ligne de forfaits de ski et la mise en place de plateforme de distribution multicanal



MON EXPÉRIENCE :

* En cours : Chef de projet webmarketing / Formateur | http://www.eliberty.fr

* En cours : Intervenant dans plusieurs universités depuis 5 ans. Cours de webmarketing et de e-tourisme en master 1 et master 2 à l'IAE Grenoble, au Pôle de Gestion, à l'UFRAPS... | http://www.iae-grenoble.fr | http://plg.upmf-grenoble.fr/

* 4 ans : Directeur associé de la SAS SNOWRESA, agence de voyage en ligne, spécialiste des séjours au ski | http://www.snowresa.com

* 18 mois : Commercial-formateur dans le secteur des centrales de réservation et du web | http://www.b2f-concept.com

* 3 ans : Consultant dans le secteur du conseil en dévelopepement et informatique pour le tourisme institutionnel | http://www.businessdecision-eolas.com





MES ÉTUDES :

* Master 2 de Développement Sportif et Touristique Durable en 2003

* Maitrise de Développement Touristique en 2002

* Licence d'Aménagement du Territoire en 2001

* DEUG de Géographie en 2000



Mes compétences :

Ski

E-tourisme

E-commerce

Webmarketing

SEO