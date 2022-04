Je baigne dans Internet depuis de nombreuses années, accro aux nouveaux moyens de communication et au multimédia en général.



2007 premiers pas dans l’entreprenariat (co-fondateur associé), en collaborant au lancement d'un projet e-commerce, (SAS I-bière) dans la distribution d’un des produits far au nord de la France : la bière, avec le site principalArray. Puis au lancement de punch-et-cocktail.com quelques années après.



En parallèle lancement en auto-entrepreneur dans le conseil web-marketing (réseaux sociaux, ecommerce, emarketing) webdesign et ergonomie.



Je suis dans l’univers du travail depuis 2007 à différents postes. En tant que Graphiste / Opérateur PAO dans des imprimeries et services marketing. J’ai également fait parti du service marketing de Becquet du groupe 3 suisses international en tant que Webdesigner et chef de projet Mobile.



www.antoine-fernagut.fr



Mes compétences :

Marketing digital

Emarketing

Ecommerce

Webmarketing

Blog

Web