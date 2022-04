Antoine FERRANDO

Vidéaste Français Freelance, directeur artistique et monteur basé à Paris.

Travaille pour des labels de musique et des productions audiovisuelles.

Formateur Intervenant en video, specialisé en post-production ( Final cut / Adode première ) à l'EMI Paris, au CFPJ Paris et à L'ENSP ARLES.

Website antoineferrando.com



French videaste, director and editor based in Paris.

work for music labels and audiovisual productions.

teacher ( video & post production ) school : EMI Paris, CFPJ Paris, ENSP ARLES

Website : antoineferrando.com