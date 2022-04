Antoine FÉVRIER

J'ai passé trois ans à l'université Jean Moulin Lyon 3 au sein de la faculté de droit ce qui m'a permis de développer une habitude du travail individuel. Cela m'a aussi permis d'acquérir de larges connaissances en droit civil (ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui au sein de mon activité professionnelle) et en économie.

A la suite de mes études, je me suis orienté vers la gestion de patrimoine qui correspondait à beaucoup de mes centres d'intérêts (droit, économie, finances, fiscalité...) et qui me permet aujourd'hui de rendre service à mes clients en leur assurant un conseil de proximité basé sur une relation de confiance.