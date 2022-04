Antoine FIANI

Formation de base, dessinateur industriel, dans une société d’électroménager « Scholtes », pour être enfin responsable bureau d’études, spécialiser dans la fabrication de four, table de cuisson et cuisinière, pour le groupe Merloni devenue aujourd’hui, Indesit company groupe d’électroménager de marque Ariston, Indesit, Scholtes.

L étude des produits de la conception à la fabrication m'a permis de travailler de façon transversale avec d’autres départements de l’entreprise: électronique, laboratoire, production, méthode, achat…

J’ai ainsi développé mes compétences professionnelles et acquis un sens poussé de l’organisation, la capacité de mener plusieurs projets de front, une excellente aptitude à communiquer, et la capacité de travailler efficacement en équipe.

Doté d’une forte adaptabilité, je me suis tourné vers la certification, pour la société LQMS, société de certification de système de management et de certification produit, implantés au cœur de l’Europe, au Luxembourg, (site InternetArray), mes fonctions: responsable certification produit et auditeur ISO 9001:2008.



Mes compétences :

Auditeur externe

Certification

Dessinateur

Marquage CE