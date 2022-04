Antoine FLORIDE

Actuellement en poste à Londres pour Veolia Environnement, je suis chargé de la partie

informatique d’un projet sur les réseaux d’eau intelligents. Après sept années d’expérience, je

possède une vision globale dans le domaine des systèmes d’information et des services d’utilité

publique (Utilities). Dynamique et curieux, je suis prêt à appliquer mes connaissances et m’adapter

à de nouveaux environnements.



Mes compétences :

CC&B

Java

Oracle Database

Crystal Report

HP Quality Center

Business Objects

Toad pour Oracle

SQL

PL/SQL