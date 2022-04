Antoine FONTAINE

Titulaire d’un Certificat Supérieur Professionnel Technicien Son à Studio M de Montpellier, et d’un BAC STG option audiovisuel et musique. Dynamique, sérieux, organisé, très motivé et passionné par le monde de l'audiovisuel et de la musique, je désire accroître mes compétences et mettre mes qualités personnelles et professionnelles au service de la société.



Mes compétences :

Steinberg Cubase

Protools

Sonic Foundary Sound Forge

Reason

Adobe After Effects

Logic pro