Antoine Fornet exerce depuis plus de 25 ans en droit des sociétés, droit fiscal et droit patrimonial.

Il intervient en qualité de conseil et de rédacteur en matière d’opérations d’acquisition et cession d’entreprises, de capital investissement, private equity, LBO, restructurations de groupes, reprises d’entreprises en difficulté.

Il assure l’organisation et la structuration des patrimoines des dirigeants et des familles actionnaires (organisation de la gouvernance, préparation de la transmission, opérations de rapprochements, entrée d’investisseurs au capital, managements package, pactes familiaux) et a développé, à ce titre, une solide expertise en fiscalité et ingénierie patrimoniale.

Il accompagne ses clients dans toutes les étapes de la négociation et la structuration des accords juridiques, fiscaux et financiers et en assure le suivi et la mise en œuvre.



En sa qualité d’associé gérant, Antoine Fornet assure la direction générale du Cabinet et supervise son développement.



Expertise

Corporate, Fusions-Acquisitions

Fiscalité, Ingénierie patrimoniale

Contentieux des affaires, arbitrage.



Expertise sectorielle

Santé, Sanitaire, médico-social

Nouvelles technologies, Oil & Gas, Hôtellerie,

Capital investissement, Industrie



Formation

DEA de droit des affaires, droit des sociétés et droit Economique

DES de droit Bancaire et Financier

Certificat de droit commercial italien



Admission au Barreau

1993, Marseille

2008, Paris



Langues

Anglais

Italien



Associations Professionnelles :

Membre de l’AC.E. (Association Française des Avocats Conseil d’Entreprise)

Membre de l’I.A.C.F. (Institut des Avocats Conseil Fiscaux)





Mes compétences :

Avocat M&A