Antoine FOUCHARD

Mon parcours professionnel s'articule autour de deux grandes expériences dans l'industrie.

La première dans un groupe anglais (Draftex) spécialisé dans le secteur automobile :

Partant du contrôle de gestion industriel, grâce à mes capacités de travail et de réactivité, j'ai élargi mes domaines de compétences à la finance, à la fiscalité et au juridique me permettant d'occuper la fonction de contrôleur financier groupe.

La deuxième expérience dans le Groupe Bénéteau depuis 1999 :

Arrivé en qualité de directeur financier d'une filiale, quelques mois plus tard j'ai pris la direction opérationnelle ayant en charge directe le commercial, les ressources humaines et la finance.

J'ai pris conscience de mes motivations et de mes aptitudes dans le management commercial. Ma solide formation financière et les acquis de la gestion des ressources humaines apportent les compléments nécessaires à une fonction commerciale réussie.



Mes compétences :

Commerciale

Direction commerciale

Direction commerciale et marketing

Direction générale

Marketing

Secretariat

Secrétariat général