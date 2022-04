Antoine FOUCHER

Ayant beaucoup évolué à l'étranger (8 ans UK, 5 ans US, 2 ans Japon, 6 mois Espagne) et des expériences professionnelles variées je me suis orienté vers le management international.



Je suis particulièrement intéressé par des projets/programmes internationaux liés au changement ou des créations de synergies. Mon but à long terme est de manager une partie d'un business où une grande équipe.



Mes compétences :

Project Manager

Prince 2

MSP

International

PMO

Programme Management

Mobile

Chef de Projet

Méthode agile