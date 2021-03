Antoine FOUILLÉ

Actuellement, je suis consultant fonctionnel dans la mise en place de solutions Business (ERP et CRM). Je suis en charge de la gestion d'une équipe jusqu'à 15 personnes dont 10 en offshore afin de reconstruire l'ERP d'un leader du marketing pendant un projet de 12 mois (1000 WD).



Au quotidien :

* je prépare et anime des ateliers sur les exigences opérationnelles avec les commanditaires de projets et les principaux utilisateurs,

* j'organise et suis les implémentations de Business Apps (Odoo, OroCRM, SugarCRM...),

* j'analyse les besoins du client

* j'aide à la configuration du logiciel (Odoo, OroCRM, SugarCRM...),

* j'analyse les besoins des clients et les processus métier pour conseillé le meilleur outil,

* je quantifie les ressources requises pour une tâche/projet,

* j’accompagne les clients dans tout le cycle de livraison, de la configuration logicielle à la mise en service,

* je suis et vérifie les développements,

* j'accompagne l'équipe commerciale lors de l'avant-vente,

* je participe à la mise en avant des produit et la publication de livres blancs





Certifié et rodé aux méthodes de gestion de projet classique (IPMA) et agile (DSDM), j'excerce mes compétences dans la directions des projet(s) innovant(s), l'accompagnement de mise en place de solutions ERP et CRM et l'encadrement des équipes de validation logicielle



Passionné d'innovation et de technologie, j'ai participé à de nombreuses aventures dans les domaines aussi variés que la santé (mise au point des scanners cardiaques avec GE et le CCN), l'amélioration de la qualité au sein de MYCOM OSI qui propose une solution d'optimisation de réseaux de téléphonie mobile (Performance Management). J'ai, en suite, mis en place la structure de validation logicielle (que j'ai aussi supervisé) pour une suite de communication chiffrée à destination de l'ANSII et de la solution DISCRETIO.



Mes compétences :

Perl Programming

Mercury Interactive Quicktest

Java

Visual Basic

UNIX

TCP/IP

SQL

SIP

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

Linux

IP

Redmine

Certification IPMA

Méthode agile

Xstudio

Certification DSMS

Perforce

mercurial HG

Norme ISO 9126

Docker

Odoo / ERP