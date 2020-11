Olivier ALLARD

Enseignant Chercheur Associé

Consultant en innovation bio-inspirée et biomimétisme.

Apporte mon expertise sur le biomimétisme, la bio-inspiration et les systèmes complexes.

Retrouvez moi sur : www.biomimesis.fr



Membre actif de l'association Biomimicry-Europa.

Intervenant auprès de l'école d'ingénieurs ESIEE-Paris et ISBS sur : "Biomimétisme, Innovations et développement durable".

Auteur d'une thèse professionnelle sur la problématique de l'intégration du biomimétisme dans la stratégie d'innovation des entreprises.



Certifié en management de projet IPMA niveau D (2011).



Je dispose de 7 années d'expérience de conduite de projets de recherches scientifiques sur des problématiques de physique expérimentale dans le domaine de l'optique quantique, la physique atomique et moléculaire, et les nanosciences.

Docteur en physique de l'université d'Hanovre et d'Orsay-Paris11











Mes compétences :

GED

Innovation

Management de projet

Biomimétisme

Conduite du changement

Physique Quantique