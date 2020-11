Stefania PARTINICO

Guide-conférencière depuis 2006, je travaille actuellement dans la région lyonnaise et je parle italien, français, anglais et japonais.

Mes expériences professionnelles avant 2006 touchent principalement au domaine du tourisme et à celui de l'assistanat.

En ce qui concerne le tourisme, j'ai travaillé auprès de tours operators italiens et français et je me suis occupée entre autre de la vente de paquets touristiques, des relations avec les agences de voyages, du suivi clientèle...

Avec mon expérience dans l'assistanat, j'ai pu acquérir tous les compétences nécessaires à ce métier: accueil physique et téléphonique, relation client/fournisseur, organisation, sens de l'écoute et du service...





Mes compétences :

Visites guidées

Histoire de l'art

Histoire