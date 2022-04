Antoine FOURNIER

Apprenti en cinquième années d'école d'ingénieur à Polytech' Tours spécialité informatique industrielle. J'effectue mon apprentissage au sein de l'Unité d'Intervention Centre Val de Loire chez Orange à Orléans.



Agréable, sérieux et organisé, je suis ouvert à toutes rencontres professionnelles.



Mes compétences :

Habilitation electrique

Automatismes industriels

Informatique industrielle

C++

Visual Basic

Solidworks

HTML

Global Positioning System

C Programming Language

JavaScript

Base de données

JQuery

PHP

Ajax

Java

Gestion de projet