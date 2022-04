Antoine FOURNIER

Je propose mon expertise comme vecteur d'amélioration de performances, dans le cadre de vos actions professionnelles:

- d'insertion

- de gestion du stress

- de prévention des risques psychosociaux

- sportives



Dès 1986 je suis ingénieur commercial dans un groupe international industriel de l’énergie (GROUPE CAHORS), puis créateur et responsable de PME (aujourd'hui GROUPE GMT International) jusqu’en 1999.

Interpellé par la souffrance vécue par les salariés ainsi que par la perte d’efficacité croissante liée aux conséquences du stress j’entreprends, entre 1997 et 2001, une formation professionnelle en sophrologie caycédienne.



En 2000, je crée l’Association Picarde de Sophrologie pour laquelle j’interviens auprès des particuliers et des centres d’insertion professionnelle en collaboration avec les partenaires institutionnels régionaux.



En 2010, je professionnalise l’APS qui devient Organisme de Formation en sophrologie appliquée et développement des compétences. Mon domaine d’intervention s’élargi à l’ensemble des structures professionnelles, sociales et scolaires en qualité de formateur en sophrologie appliquée.



Depuis janvier 2012 j’interviens également auprès des PME et TPE, au sein d’équipes pluridisciplinaires, sur la thématique des RPS.







Mes compétences :

Prévention Risques psychosociaux

Gestion du stress

Insertion sociale et professionnelle

Preparation aux compétitions Sportives

Préparation aux examens

Mise en place de techniques de récupération active