Antoine FOURNIER

Établissement de plan, création de descriptifs quantitatifs, réalisation de carnet de détails.

Je vous accompagne dans la réalisation de votre projet, établissement des états existants, réalisation de plans projet suivant vos besoin en maitrisant les contraintes économiques et techniques de votre, concilier la conception, les choix techniques, le budget et anticiper les difficultés de réalisation sont les points forts de la concrétisation d’un projet



Mes compétences :

Dessinateur projeteur

Métrés et Descriptif des travaux du tout corp

Construction

Architecture

Maitrise d'oeuvre