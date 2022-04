Jeune étudiant en Marketing et Communication à l'ISEG, dynamique et rigoureux, je cherche à découvrir de nouveaux horizons dans le monde de l'agence et de la stratégie de marque.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML5

Marketing stratégique

Communication

Marketing

Développement de la marque

Management

Réseaux sociaux

Marque et identité