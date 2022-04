Antoine FRIN

Diplômé Ingénieur généraliste en 2011, j'exerce différentes missions dans le secteur de l'industrie :



- organisation de production

- implantation d'atelier

- management de projet (kaizen)

- qualité industrielle (analyse de panne)

- plan de contrôle

- techniques d'audits



En 2015, je me forme aux techniques de la construction et j'intègre GC Constructions en tant que chargé d'affaires TCE

Je me forme au pilotage de drône pour la photogrammétrie, la thermographie infrarouge et la reconstitution 3D de bâtiments.

En 2017, j'intègre la société Réseau Concept Agencement spécialisé en agencement de magasin pour les métiers de bouche en tant que dessinateur-métreur



Mes compétences :

process

Qualité

Methodes