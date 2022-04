Antoine GAILLOT

Avec 8 années d’expérience dans les domaines de l’environnement , principalement au sein de bureau d'études, mon parcours professionnel riche m'a permis d'intégrer des compétences multiples qui couvrent un large panel allant de l’hydraulique urbaine et du traitement des eaux à l’hydrogéologie, en passant par les systèmes d’information géographique et le dimensionnement d’ouvrage hydraulique.



Au sein de mes divers postes, il m'a été confié la gestion de plusieurs projets tel que le suivi et investigation environnementale, des projets de modélisation ou encore l'élaboration de plan de gestion pour la réhabilitation de site industriels. Ces missions m'ont permis d'élaborer, avec rigueur, des rapports techniques et des appels d'offres confirmant ainsi mes aptitudes rédactionnelles, tout en développant mon savoir faire en matière de management de projet avec le suivi budgétaire et administratif des projets afin de permettre une livraison dans les délais impartis. Ces projets m'ont permis, également, de valoriser mon travail grâce à des présentations techniques



Enfin, ayant été confronté aux problématiques de terrain, j'ai pu mettre à profit, mon autonomie, mon esprit d'équipe, mon sens de l'observation et de la débrouillardise ainsi que le respect des normes et des procédures HSE lors de chantiers VRD, d'études environnementales (tests hydrauliques, géologie, suivis qualitatif et quantitatif sols / air / eau), et sur des chantiers de réhabilitation.



Mes compétences :

PortEAU

FEFLOW

CANOE

Modflow

EPANET

Reporting

Suivi de chantiers

Rédaction

Norme HSE

SSP

Hazwoper

Modelisation hydrodynamique

Cartographie SIG

MapInfo

ArcGIS

Hydraulique urbaine

Traitement des eaux

Gestion de base de données

Géologie

Gestion de projet

Hydrodynamique

Modélisation hydraulique

Management