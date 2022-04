Antoine GALANDON

Je suis développeur en .Net et travaille sur l'amélioration et la création de modules pour le logiciel de gestion Commerciale/Cuverie développé par Isagri. Ma formation initiale est une formation scientifique sans rapport direct avec l'informatique. Je suis docteur en physique des matériaux issu d’une formation de chimie des polymères. J’ai travaillé pendant 3 ans lors de ma thèse sur la mise au point et l’amélioration de matériaux biodégradables. J’ai ensuite travaillé pendant une année comme enseignant-chercheur à l’école d’ingénieur en agriculture Esitpa, située à Mont Saint Aignan.



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Communication

Extrusion

Matériaux bio sourcés

Polymères

Anglais