Antoine GALANO

Compétences:



Informatique:

Maîtrise du pack Office (Excel, Word, Power Point...).



Responsable événementiel du bureau des sports de l’institut catholique de Lille (2009/2010)

- Organisation d’événements sportifs (Réservations,

négociations de tarifs auprès de différents prestataires)

- Gestion du planning des différentes équipes



Ambassadeur de l'Université catholique de Lille (présentation de la Faculté Libre des Sciences Economiques et de Gestion et de l'Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit) dans plusieurs salons étudiants et lycées.