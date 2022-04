Antoine GARANTO

Je suis aujourd'hui en charge du développement d'un groupe d'entreprises familiales, Technigaine et M2A, relevant respectivement de la métallurgie et du bâtiment.

La première est un atelier de tôlerie chaudronnerie, basé à Tresses (33), et elle emploie une quinzaine de personnes. On y fabrique des réseaux de ventilation, gaines et accessoires, rectangulaires et circulaires.

La deuxième, M2A (Montage Aquitaine Aéraulique) installe une bonne partie de la production de la première. Une dizaine de binômes pose des réseaux sur des bâtiments neufs ou renouvelle des réseaux sur des bâtiment en rénovation.

Mon goût et mes compétences dans le domaine du développement me viennent de 20 années d'expérience en communication et en organisation d'événements. J'ai commencé ma carrière sur des dossiers viticoles, touristiques et pharmaceutiques. Et j'ai évolué rapidement vers l'organisation de manifestations publiques en lien avec les collectivités (Les Printemps d'Albret, Le Grand Marché du Bon Goût d'Aquitaine, Les Epicuriales et le Marché de Noël sur les allées de Tourny, la Fête du Vin et la Fête du Fleuve à Bordeaux).

Je garde de cette époque une forte implication associative et politique auprès de collectivités locales dans le Libournais, sur mon territoire d'origine du Fronsadais, en Gironde et en Aquitaine.

Les secteurs de l'agro-alimentaire et du tourisme sont mes domaines de prédilection, et je les étends nécessairement vers les enjeux culturels dans la sphère européenne qui est aujourd'hui l'unité territoriale d'avenir pour notre région comme pour notre pays.