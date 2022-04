Antoine GARAULT

DEVELOPPEMENT:

-----------------------------

Depuis Novembre 2009 je suis à la tête de la société GNG DISTRIBUTION.

le métier premier de GNG DISTRIBUTION est d'etre négociant en insectes pour l'alimentation des NAC. au travers de notre marque FRANCE INSECTES nous sommes présent dans les principales grandes chaines d'Animaleries de France.

Pour l'alimentation des NAC nous leur fournissons 1 à 2 fois par semaine des insectes des rongeurs des plantes comestible.

Depuis 2009 notre CA a connu une croissance importante:

2009-2010 : 114 K€

2011: 388 K€

2012: 530 K€

2013: 665 K€

2014: 700 K€

2015: 900 k€

2016: 1000k€



nous nous sommes placé sur le marché français comme l'un des leader de la distribution d'insectes pour toutes ses applications:



- Alimentation NAC

- Pêche

- Aquariophilie

- Compostage

- Alimentation du Betail

- Educatif



ACQUISITION:

---------------------

Dans le cadre de notre développement nous avons aussi opéré à des acquisitions:

-Array en 2013

ce site est un site de vente de dispositifs d'observations de colonies de fourmis endémiques.

ces produits s'adressent aux écoles et aux passionnés de myrmécologie.



CREATIONS:

-----------------

En Janvier 2014 lancement de shop.france-insectes.com site de vente en ligne pour les particuliers de nos produits vivants et congelés complété par de la revente de matériels de terrariophilie.

En Novembre 2014 lancement deArray site RH d'annonces d'emplois pour le secteur de l'Animal (Vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, animalier, directeur animalerie, chef de secteur animalerie...)



les perspectives d'avenir se portent sur la transformation des insectes pour l'alimentation Humaine et animaux d'élevages.



Mes compétences :

Gestion de projet

PME

PMI

Management

Marketing

Gestion

Création d'entreprise

Conseil

Business development