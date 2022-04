Antoine GAUDIN

Diplômé depuis septembre 2008 du master Aménagement des Espaces Ruraux et PériURbanisation, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire.

Je recherche un poste de cadre chargé des études dans les domaines de la gestion des espèces, des espaces et des ressources (gestion de sites et de réserves, organisation et aménagement de l'espace rural, évaluation et gestion des ressources en eau, gestion des déchets, évaluation et gestion des risques). Ce poste peut se situer en collectivités territoriales, en bureau d'études ou en entreprise.



Le master vise à former des généralistes dont les compétences se situent à l’interface entre la gestion des espaces ruraux (naturels et anthropisés) et l’aménagement des territoires. La formation combine l’évaluation des ressources (Biologie des populations, Écologie fonctionnelle, Hydrochimie,Pédologie), des applications pratiques à la gestion des systèmes naturels ou agricoles (Écologie du paysage, Occupation de l’espace), et de l’analyse des conséquences humaines des politiques d’aménagement (Droit de l’environnement, Sociologie des organisations).

Cette double compétence en sciences de l'environnement et sciences sociales forme donc à l’approche multi-critères des processus socio-environnementaux liés aux projets d’aménagement des espaces ruraux.



Mes compétences :

Cartographie

Agronomie

Agriculture

droit rural

maîtrise foncière

Rédaction

Mise en page

Gestion de projet

Organisation

Environnement

Animation de réunions

Conduite de projet

Expertise technique

Prospection