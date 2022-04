Antoine GAUDIN

Passionné par les nouvelles technologies, le web, les réseaux sociaux et l'envie de réussir, je me suis lancé dans la licence MASERTIC pour devenir un professionnel du marketing et de la communication digital. Je vous invite à aller consulter mon Twitter @Antoine_Gdn pour des infos web, social media, marketing et e-commerce ! Follow, c'est gratuit ! :)



Mes compétences :

Adobe InDesign

Vente

Communication

Marketing

Microsoft Office

Social media