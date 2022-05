Quentin CHAUVEAU

Curieux, innovateur et entreprenant je me suis rapidement tourné vers les nouvelles technologies et le monde du web qui était pour moi une véritable opportunité d'allier mes compétences et mes objectifs.



Fort de mon expérience à la fois en entreprise en tant que chef de projet web et en agence en tant que chef de projet SEO je suis tout à fait en mesure de mener à bien toute forme de projets web.



Par ailleurs, possédant une licence de comptabilité, je suis également sensible aux objectifs de l'entreprise et analyse toujours mes actions en prenant en compte les impacts économiques.



Motivé et volontaire je souhaite approfondir mes connaissances et mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Oracle

Marketing

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

JavaScript

HTML 5

CSS 3

PHP 5

Wordpress

Adwords

Prestashop

Gestion de projet

SEO

SEM