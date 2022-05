Quentin HENRY

Passionné par l'automobile et le contact client, j'ai décidé d'intégré en janvier 2015 l'Ecole Supérieure du Commerce et des Réseaux de l'automobile (ESCRA). Cette formation spécialisée dans les techniques de vente automobile m'a permis d'acquérir rapidement les fondements de ce métier.



En novembre 2015 après l'obtention de ce diplôme, j'ai accepté un poste de vendeur secteur Peugeot à Tours. En plus du métier de commercial en concession, j'ai pour mission l'animation de trois agents Peugeot à Saint Pierre des Corps, La Riche et Rochecorbon.



Mes compétences :

Ventes

La stratégie de marketing

Distribution

Relation client

Gestion d'equipes