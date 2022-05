Quentin HENRY

Captivé par la mode depuis mon enfance, mon sens du produit en est aussi fort. Ma très forte sensibilité esthétique me fait apprécier une mode créative, variée et juste. Observateur, analytique et synthétique, les chiffres me stimulent tout autant. A la fois gestionnaire et créatif, ces 2 facettes font partie intégrante de ma personnalité.



Diplômé en commerce, marketing et publicité, je travaille sur le vestiaire masculin depuis plus de 4 ans. Mon parcours me permet de répondre au bon déroulement d'un développement de collection. Mais aussi, de prolonger mon action sur de nombreux projets marketing stratégiques et opérationnels accompagnant la vie d'une collection.



Mon aisance relationnelle, mon sérieux et mon autonomie me font avancer sereinement.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Indesign CS5

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Final Cut Pro