Bonjour,



Je suis Antoine Gautier, bientôt titulaire d'un Master 2 obtenu à l'Ecole Supérieure de Gestion - Management School et d'une Maîtrise MIAGE obtenue à la Faculté des Sciences de Nantes. Ma spécialisation à l'ESG est dans la management sportif, qui m'assure une grande connaissance de ce secteur.



Alors que mon cursus universitaire m'a apporté d'essentielles notions transversales vis-à-vis des nouvelles technologies, c'est durant mon cursus à l'ESG que j'ai développé ce qui servira de base à ma carrière professionnelle. Dans ce cursus en école de gestion, j'ai effectué une année de césure afin de développer au maximum mes expériences et mon profil professionnel. Mes expériences dans le monde du sport sont variées et vont de l'organisation d’événement, à du management d'équipe sur un événement international en passant par du "community management" pour un grand équipementier sportif.



Je suis ouvert à toutes sortes de propositions, le seul impératif étant qu'elles m'aident à mieux appréhender le milieu sportif. Mon objectif à long terme étant d'intégrer un organisme responsable de la gouvernance du sport à échelle nationale ou internationale



Mes compétences :

Marketing

Sport

Web